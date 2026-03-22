الصحف التونسية تحتفي بإنجاز الترجي: قهر الأهلي في عقر داره

حظي تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باهتمام واسع من وسائل الإعلام التونسية، عقب فوزه المثير على الأهلي بنتيجة 3-2 في إياب ربع النهائي على استاد القاهرة، ليؤكد تفوقه بمجموع 4-2 بعد انتصاره ذهابًا في رادس.

وفي تغطيتها للمباراة، عنونت موزاييك إف إم تقريرها بعبارة: "الترجي يقهر الأهلي في عقر داره ويبلغ نصف نهائي أفريقيا"، مشيدة بقدرة الفريق على قلب المعطيات خارج ملعبه وتقديم أداء يعكس خبرته القارية.

وسلطت الضوء على مجريات اللقاء، حيث افتتح دانهو التسجيل في الدقيقة 68، ثم أضاف توجاي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 79، قبل أن يختتم الجلاصي الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، كان محمود حسن تريزيجيه قد منح الأهلي التقدم مبكرًا، قبل أن يسجل الجلاصي هدفًا عكسيًا قلّص به الفارق.

من جانبها، تناولت جريدة الشروق التونسية التأهل بعنوان مشابه: "الترجي يطيح بالأهلي في عقر داره ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدة أن الفريق نجح في ترسيخ أفضليته بعد فوزه في مباراة الذهاب، ومواصلة مشواره بثقة نحو اللقب.

ومن المنتظر أن يلتقي الترجي في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة ماميلودي صنداونز والملعب المالي، مع ترجيحات تميل لصالح الفريق الجنوب أفريقي عقب فوزه الكبير في لقاء الذهاب.

