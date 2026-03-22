رد فعل مُثير من إسلام صادق بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

علّق الإعلامي إسلام صادق على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي وبيراميدز يودعان دوري الأبطال على يد الترجي والجيش الملكي. الأحمر يخسر ذهابًا وإيابًا ويواصل عروضه المتواضعة. هناك مطالب برحيل توروب، فيما يدرس السماوي إجراء غربلة للاعبيه وتقييم يورشيتش نهاية الموسم بعد سقوطه أمام الفريق المغربي."

مباراة الأهلي والترجي

ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.