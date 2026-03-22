ليلة سوداء للكرة المصرية.. الأهلي وبيراميدز والمصري يودعون البطولات الإفريقية

شهدت الكرة المصرية ليلة سيئة، بعد خسارة الأهلي على ملعبه في مباراة قارية، وسقوط بيراميدز في القاهرة أيضًا، وخروج المصري البورسعيدي من الكونفيدرالية الإفريقية.

وودع فريق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الترجي التونسي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة.

كما حقق الجيش الملكي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

وودع فريق المصري البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد اتباع قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.