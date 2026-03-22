احمد دويدار يُحلّل سقوط الأهلي: موسم صفري وأداء فني مُخيّب

علّق أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، على خسارة الأهلي وتوديعه دوري أبطال إفريقيا بعد سقوطه أمام الترجي التونسي.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: «أتحدث فنيًا فقط، لا أؤيد أو أعارض أحدًا، ولكن من منظور كرة القدم، أقوى سكواد هذا الموسم هو الزمالك، والأهلي يلعب بشكل أشبه بالبنك الأهلي فنيًا».

وتابع: «الإدارة تدعم ثلاثة مدربين أجانب بلا نتائج، واللاعبون الكبار لا يظهرون بالشكل المطلوب، والجمهور الحقيقي صامت عن كل هذا».

وأضاف: «هذا الموسم بالنسبة للأهلي موسم صفري، والأحداث واضحة للجميع، وليس تقليلًا من الفريق، وإنما قراءة فنية».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.