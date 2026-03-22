صن داونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمام الملعب المالي

تأهل فريق صن داونز لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا رغم خسارة اياب ربع النهائي أمام الملعب المالي بنتيجة 2-1 لكن استفاد من الفوز في الذهاب 3-0.

ويواجه صن داونز منافسه الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



سجل ستاد مالي الهدف الأول عن طريق تاديوس نكينج في الدقيقة الأولى، وأضاف هامان ماندجان، الهدف الثاني في الدقيقة 40.

فيما سجل اللاعب تاديوس نكينج هدف ابيض في الدقيقة 19 لكن حكم اللقاء قام بإلغاءه بقرار من بعد العودة لتقنية الفيديو.



تشكيل ستاد مالي

حراسة المرمى : تراوري

الدفاع : ديارا - كمارا - سيمبارا - أوين

الوسط : ماندجان - بيلو

الهجوم : كالابا - تراوري - كوليبالي

تشكيل صن دوانز

حراسة المرمى :ويليامز

الدفاع : موداو - نداماني - كيكانا -موديبا

الوسط : موكوينا - أدامز -نونو

الهجوم : راينرز - الليندي - ساليس

نتائج دور المجموعات

أنهى الملعب المالي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

أما صن داونز، فقد تأهل كثاني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.