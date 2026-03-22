تشكيل صن دوانز والملعب المالي في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا ثقيلا الملعب المالي اليوم في السادسة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يُعد صن داونز آخر فريق غير عربي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016، ما يمنحه خبرة كبيرة في مثل هذه المراحل. الفريق الجنوب أفريقي يسعى لاستغلال النتيجة الإيجابية على ملعبه، بعد الفوز على بطل مالي بنتيجة 3-0.

ويدخل الملعب المالي المباراة بآمال كبيرة لتحقيق ريمونتادا قياسية أمام بطل جنوب أفريقيا.

تشكيل ستاد مالي

حراسة المرمى : تراوري

الدفاع : ديارا - كمارا - سيمبارا - أوين

الوسط : ماندجان - بيلو

الهجوم : كالابا - تراوري - كوليبالي

تشكيل صن دوانز

حراسة المرمى :ويليامز

الدفاع : موداو - نداماني - كيكانا -موديبا

الوسط : موكوينا - أدامز -نونو

الهجوم : راينرز - الليندي - ساليس

نتائج ودور المجموعات

أنهى الملعب المالي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

أما صن داونز، فقد تأهل كثاني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.