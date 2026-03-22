رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي: إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة

حسام الحارتي

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسيد ياسين منصور نائب الرئيس، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، اجتماعًا مطولًا بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف الكرة بالنادي. وعقب الاجتماع صدر البيان التالي:-

«نقدر تماما حالة الحزن والغضب لدى أعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه، بسبب نتائج فريق الكرة، الذي حظي بكل الدعم طوال الفترات الماضية، ولم يقدم المردود الذي يليق بالنادي ومكانته على الصعيدين المحلي والقاري. وانطلاقًا من العلاقة الراسخة التي تربط بين الأهلي وأعضائه وجماهيره، والتي تتسم دومًا بالتكاتف والمصارحة لا سيما في مثل هذه المواقف، ونحن إذ نتحمل مسئولياتنا الكاملة، نود التأكيد على هذه النقاط:-

- لدينا أخطاء فنية وإدارية ندركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل.

- هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله.

- إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة السيد/ ياسين منصور، والكابتن/ سيد عبد الحفيظ، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات.

- أعضاء وجماهير الأهلي الظهر والسند للنادي. هم من يتقدمون الصفوف دومًا في الدعم والمساندة عند أي أزمة. ونحن نثمن دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا الوقت، ونعدهم بتصحيح المسار».

