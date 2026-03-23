نائب رئيس الهلال السوداني يعلن استقالته بعد وداع دوري الأبطال

أعلن محمد إبراهيم العقيلي نائب رئيس نادي الهلال السوداني، اعتزاله العمل الرياضي بعد خروج الفريق من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1.

وكتب العقيلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نعتذر لجماهيرنا عن الاخفاق الذي حدث، وأعلن اعتزالي العمل الرياضي بشكل نهائي.

وأضاف : الاجتهاد في العمل، في ظل فساد المنظومة الكروية الأفريقية، ليس سبباً كافياً لأن تحقق ما تصبو إليه، تمنياتنا للهلال بالتوفيق والسداد.