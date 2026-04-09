علي إنفراد.. جلسة سرية لـ أوسكار وحكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يعقد اليوم الخميس الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة جلسة مرتقبة علي إنفراد مع طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول للكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في ضربة البداية بالمرحلة النهائية في الدوري الممتاز.

تأتي جلسة رويز وطاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على هامش اجتماع رئيس لجنة الحكام بقضاة الملاعب الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المرتقب أن يتم التطرق خلال الجلسة بين رويز وطاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز الحديث حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت انتهاء اللقاء إلي جانب الأخطاء التحكيمية في المباراة.

إجراء جديد في الأهلي

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم - مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات - بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدارمباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول.

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة - قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي،وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة،وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و (20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا.