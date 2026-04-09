«رجال طائرة الأهلي» يواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي، اليوم الخميس نظيره الجزيرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، وهي ‏المباراة التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطولة‎.‎

تنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق للفوز والتأهل للمباراة النهائية، واستمرار ‏المواصلة على اللقب‎.‎

واختتم الفريق استعداداته أمس، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة جوردون مايفورث، فقرات مطولة لتطثيف تدريبات اللاعبين على ‏حوائط الصد والضرب القوي‎.‎

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على الزهور بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية، بعدما قدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية على كافة ‏المستويات.‏