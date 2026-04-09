«رجال طائرة الأهلي» يواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي، اليوم الخميس نظيره الجزيرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطولة.
تنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق للفوز والتأهل للمباراة النهائية، واستمرار المواصلة على اللقب.
واختتم الفريق استعداداته أمس، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة جوردون مايفورث، فقرات مطولة لتطثيف تدريبات اللاعبين على حوائط الصد والضرب القوي.
وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على الزهور بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية، بعدما قدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية على كافة المستويات.