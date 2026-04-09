إجراء جديد.. الأهلي يرفع تجاوزات حكم مباراة سيراميكا كليوباترا للجنة الانضباط

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم - مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات - بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدارمباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول.

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة - قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي،وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة،وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و (20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا.