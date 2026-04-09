الأهلي يترقب.. تفاصيل جديدة حول محادثة الـ VAR وشكوي الحكم محمود وفا

يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رد اتحاد الكرة حول طلب النادي الأهلي الإطلاع على محادثة محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مع حكم تقنية الفيديو الـ VAR.

وذكرت المصادر أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة تمسك لدى إطلاعه على طلب النادي الأهلي بالإستماع إلي محادثة حكم المباراة محمود وفا ومحمود عاشور حكم الـ VAR داخل اللجنة الرئيسية.

وأفادت المصادر أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أصر على عدم إذاعة محادثة حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ونظيره حكم تقنية الفيديو متمسكا بالإستماع فقط من جانب مسؤلي النادي الأهلي.

خطاب الأهلي

أرسل النادي الأهلي أمس شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري، وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاءً «فجة» تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد.

وطلب الأهلي في شكواه

• سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، الذي أكد أحقية كل نادٍ في ذلك؛ نظير سداد رسوم مالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«ـVAR»؛ لضمان نزاهة وشفافية المسابقة، والتزام النادي بسداد الرسوم المالية بشكل عاجل.

• التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

• التحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة، بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه حينذاك.. والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

• الاحتفاظ بحق النادي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما صدر عن الحكم محمود وفا أمام كافة الجهات المعنية.