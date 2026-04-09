مفيش راحة.. قرار جديد من توروب داخل الأهلي في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق سموحة في الجولة الثانية بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفض الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح نجوم المارد الأحمر أي راحة قبل مواجهة سموحة بعد غد السبت.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا فى ضربة البداية بالمرحلة النهائية في الدوري الممتاز.

إجراء جديد في الأهلي

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم - مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات - بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدارمباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول.

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة - قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي،وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه «بدفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة،وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و (20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا.