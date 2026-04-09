نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن وضعه الصحي لا يزال دون تحسن حتى الآن، وسط متابعة طبية مستمرة داخل المستشفى.



وأوضح نجل عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات خاصة لموقع موقع صدى البلد الإخباري، أن والده ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن حالته كما هي لكنها لم تشهد أي تحسن ملحوظ خلال الأيام الماضية، وهو ما يثير حالة من القلق والترقب داخل الأسرة.

وأضاف أن الفريق الطبي يتابع الحالة بشكل دقيق وعلى مدار الساعة، في محاولة للوصول إلى أفضل استجابة علاجية ممكنة.



ويُعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز أعمدة الفن المصري، حيث قدم على مدار عقود طويلة العديد من الأعمال المميزة التي تركت أثرًا عميقًا في وجدان الجمهور، سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، فضلًا عن صوته الإذاعي المميز الذي ارتبط بأعمال خالدة.

