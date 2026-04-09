«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

أعلنت شركة Sony Pictures Animation طرح فيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» بنسخته العربية المدبلجة في دور العرض بمصر والدول العربية يوم 23 أبريل.

وكشف الفنان نور النبوي عن مشاركته في العمل، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة التي وصفها بتحقيق حلم الدبلجة.

وأوضح أنه يؤدي صوت بطل الفيلم في النسخة العربية باللهجة المصرية، مؤكدًا أن العمل يمثل خطوة مهمة في مسيرته الفنية.

وأبدى حماسه لردود فعل الجمهور عند عرض الفيلم، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

ويأتي الفيلم في إطار تقديم محتوى ترفيهي عالمي يتناسب مع الجمهور العربي.

