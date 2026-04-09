لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيا مع نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك لبحث التصعيد الاسرائيلى الخطير في لبنان الشقيق، والذى استهدف مناطق لبنانية عديدة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي استهدف مناطق عديدة من الجمهورية اللبنانية، والذى أسفر عن وقوع مئات من الضحايا والمصابين، مؤكدًا رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

كما أكد وزير الخارجية أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه خرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرا من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر قد يفضي إلى تداعيات خطيرة، مؤكدا أنه جار تكثيف الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

وجدد الوزير، خلال الاتصال، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على دعم مصر لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وجهودها في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار.

كما تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني، خاصة فى ظل نزوح اعداد كبيرة من اللبنانيين.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلى.