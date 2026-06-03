فيفا يوجه ضربة جديدة للزمالك.. ارتفاع قضايا إيقاف القيد إلى 17 ملفا

تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أدرج النادي مجددًا ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد، وفقًا للتحديث الصادر اليوم.

إيقاف قيد جديد

وأظهرت البيانات المنشورة عبر المنصة الرسمية لـ"فيفا" ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد ضد الزمالك إلى 17 قضية، في تطور جديد يزيد من تعقيد ملف القيد داخل القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن خلال الفترة الماضية نجاحه في تسوية قضيتين من القضايا المسجلة ضده، والمتعلقتين بمستحقات اثنين من أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء الملفات العالقة وتسوية المستحقات المالية الخاصة بالأطراف أصحاب الشكاوى، من أجل رفع عقوبات إيقاف القيد وتمكين النادي من تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المقبلة.