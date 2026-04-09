بشعر حزين.. ماجدة الرومي تعلق على الوضع في لبنان

وجهت الفنانة ماجدة الرومى، رسالة إلى لبنان، بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها من الاحتلال.

وكتبت ماجدة الرومي: «بيروت... كيف لكِ أن تنزفى كل جمالِك، وتبقى شامخة كقصيدة لا تنكسر، أهى أرواح شهدائنا التى ترنم نشيد الخلود أمام رب السماوات تناديكِ؟ لأجل أرواحهم قومى يا بيروت قومى، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.

وأوضح الزغبي أن المستشفيات اللبنانية تعاني اكتظاظاً كبيراً في أقسام الطوارئ، وأن المخزون الطبي من أدوات ومستلزمات الطوارئ قد نفد بسرعة بسبب العدد الهائل للضحايا.