تامر كروان يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية فى رمضان 2026

أكد الموسيقار تامر كروان انه فخور بحصوله على جائزة أفضل موسيقى تصويرية فى مسلسلات رمضان 2026 عن «حكاية نرجس»، للمخرج سامح علاء، وذلك ضمن جوائز مجلة Enigma، وشكر كل من منحه صوته للحصول على تلك الجائزة.

وأوضح تامر كروان: «مسلسل حكاية نرجس حالة خاصة بالنسبة لى، بعيدة عن كل أعمالى، تيمة وموسيقى وتوزيع مختلف، اعتمدت على تقديم موسيقى من النسيج النفسى للمسلسل، بعيدًا عن فكرة هوية الزمن كون الأحداث تعود لـ 20 سنة».

وتابع: «أستمتعت بتجربة تأليف الموسيقى فى حكاية نرجس، مع وجود ممثلين بقوة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، وجودهم ساعدنى فى دقة تركيب الموسيقى فى المسلسل، أدائهم القوى يجعل الموسيقى مكملة للمشاعر والصورة، وليست هى الأساس».

وأوضح: «بدأت تأليف الموسيقى بعد مشاهدة عدد من الحلقات الأولى، والمشاهد الرئيسية صاحبة التأثير القوى، لا اشتغل على السيناريو، يهمنى رؤية المخرج عن الشخصيات ومهم مشاهدتى لرؤية إيقاع الممثلين وأدائهم».

أعمال تامر كروان

معروف أن تامر كروان تعاقد مؤخرًا مع المنتج ريتشارد الحاج على توثيق مؤلفاته الموسيقية على المنصات الرقمية والسوشيال ميديا ويوتيوب، واعادة توزيعها بشكل رقمي.