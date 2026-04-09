نيويورك تايمز: 4 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن أربع سفن بضائع عبرت مضيق هرمز منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الموانئ الإيرانية إنها حثت السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز على تنسيق مساراتها مع سلاح البحرية الإيرانية؛ بسبب وجود ألغام في مياه المنطقة.

أفادت بذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية (IRIB)، وأضافت: "نظرا للوضع العسكري في الخليج واحتمال وجود ألغام مضادة للسفن في منطقة الشحن الرئيسية لمضيق هرمز؛ يجب على السفن الراغبة في عبور المضيق تنسيق حركتها مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي واستخدام الطرق المحددة".



يذكر أن وكالة أنباء"فارس" أفادت بأن السلطات الإيرانية المختصة أغلقت مضيق هرمز أمام 99% من السفن؛ بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.