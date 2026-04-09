خبر سار بشان إصابة بلال عطية.. لا جراحة والعودة خلال أسابيع

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي آخر تطورات إصابة اللاعب بلال عطية، نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2007، والتي تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته في بطولة دوري الشباب.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: "بإذن الله، بلال عطية لن يخضع لعملية جراحية، حيث يرى الأطباء حاليًا الاكتفاء ببرنامج تقوية وعلاج طبيعي، على أن يعود للملاعب بعد 6 أسابيع.

وإذا احتاج لفترة أطول فلا توجد مشكلة، الأهم هو تجنب الجراحة. ألف سلامة على الشاب الموهوب."

وتعرض بلال عطية نجم فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2007 لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مشاركته مع فريقه فى مباراته أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب لنفس المرحلة السنية.