تخلص من حبيبته وحاول إنهاء حياته.. تفاصيل جريمة كومباوند حدائق أكتوبر

شهدت مدينة حدائق أكتوبر جريمة قتل بشعة أنهى فيها شاب حياة حبيبته، ثم قفز من اعلى العقار محاولا انهاء حياته إلا أن الجيران قاموا بنقله إلى المستشفى، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من الأمن الإداري بكمبوند يفيد بسقوط شخص من ارتفاع أمام العقار رقم 25، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ

وتبين من الفحص، العثور على شاب أسفل عقار مكون من 5 طوابق مصاب بكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس، وتبين من التحريات أن أفراد من الأمن الإداري وعدد من السكان صعدوا إلى شقة الشاب في الطابق الرابع، حيث تم كسر الباب، ليتم العثور على جثة فتاة داخل غرفة النوم، وبها آثار خنق حول الرقبة، كما تبيّن وجود آثار دماء بأماكن متفرقة داخل الشقة، وعُثر على سلاح أبيض يُشتبه في استخدامه، بالإضافة إلى عبوات فارغة لعقار مهدئ.

وأوضحت التحريات الأولية وجود خلافات بين الطرفين، حيث أقر المصاب بارتباطه بعلاقة مع الفتاة وإقامتهما سويًا داخل الشقة، مشيرًا إلى وقوع مشادة بينهما، انتهت بقيامه بخنقها، ثم محاولة إنهاء حياته بإحداث إصابة بنفسه قبل أن يقفز من شرفة الشقة.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال عدد من الشهود، الذين أيدوا ما جاء بالفحص، فيما أكد أحدهم سماع صوت مشاجرة قبل الواقعة، كما أشار آخر إلى تلقي اتصال هاتفي من المصاب قبل الحادث بدقائق.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية، والتحفظ على الأدلة المضبوطة داخل الشقة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.