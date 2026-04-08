الصليب الأحمر اللبناني: مئات الشهداء في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الخميس
أسعار العملات اليوم 8 أبريل 2026 في البنوك المصرية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
أبو العينين: نثمن جهود الوساطة المخلصة والدور المحوري لـ مصر وباكستان وتركيا
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: مصر تقف مع أمن الخليج بلا تردد
إيران تهدد: لن نشارك بمحادثات إسلام آباد ولن نفتح مضيق هرمز بسبب لبنان
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفالات كلية رمسيس بالقسم الخاص للطالبات ذوي الهمم
برلماني: نجاح التهدئة بين أمريكا وإيران يعكس قوة التأثير المصري في معادلة الأمن الإقليمي
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيران تهدد: لن نشارك بمحادثات إسلام آباد ولن نفتح مضيق هرمز بسبب لبنان

إيران
إيران
محمود نوفل

نقلت صحيفة  وول ستريت جورنال عن مصادرها القول بأن إيران أبلغت الوسطاء أن مشاركتها بمحادثات إسلام آباد مشروطة بوقف إطلاق النار بلبنان.

وحذرت المصادر - بحسب الصحيفة ذاتها - من أن إيران أبلغت الوسطاء أنها قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز.

كما لفتت المصادر إلى تحذيرات إيران  بأنها ستواصل هجماتها على إسرائيل والمنطقة إن استمر استهداف لبنان وإيران.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق، في واحدة من أعنف الهجمات منذ فترة طويلة.

وأعلن وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع حصيلة الهجمات 89 شهيد قتيلًا وأكثر من 700 جريح، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الهجمات الإسرائيلية بشدة، معتبرًا أنها تمثل "مجزرة جديدة" وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تعكس تجاهلًا واضحًا لكل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن استمرار هذا التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة التوتر وزيادة معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف العنف والالتزام بالاتفاقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة غارات متزامنة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

بالحمالات السوداء.. سارة سلامة تثير الجدل بجمالها وأناقتها

