لبنان.. استنفار قوات الدفاع المدني لمواجهة آثار الغارات الإسرائيلية وإنقاذ المدنيين

أعلنت المديرية العامة الدفاع المدني اللبنانى، استنفار جميع عناصرها من موظفين ومتطوعين من المراكز المنتشرة في كامل الأراضي اللبنانية للتدخل في المواقع التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية - وفق بيان أصدرته اليوم /الأربعاء/ - أن فرق الدفاع المدني تعمل على تنفيذ عمليات الإسعاف وإخلاء الجرحى وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة بسبب طبيعة المواقع المستهدفة وحجم الدمار، لا سيما في المباني المأهولة.

وأشارت إلى أن التنسيق الكامل بين مختلف الوحدات يسهم في ضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى المصابين والمحتجزين والعمل على الحد من الخسائر البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.

وجدد الدفاع المدني، مناشدته للمواطنين بالتعاون من خلال إفساح المجال وفتح الطرق أمام آليات الإنقاذ، وعدم التجمّع قرب مواقع الغارات، حفاظاً على سلامة الجميع ومنع عرقلة عمليات الإنقاذ.