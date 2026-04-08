حملة لضبط تعريفة التوك توك في أولاد صقر بالشرقية

قاد محمد السواح رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية حملة ميدانية مكبرة لضبط أسعار تعريفة الركوب الخاصة بمركبات التوك توك داخل المدينة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشأن إحكام الرقابة على تعريفة الركوب ومنع أي زيادة غير مبررة في الأجرة.

وشهدت الحملة متابعة ميدانية موسعة داخل شوارع المدينة بمشاركة إبراهيم جاد النائب الأول لرئيس المركز وطارق النائب الثاني وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وأسفرت الحملة عن التأكيد على تحديد تعريفة الركوب لمركبات التوك توك داخل نطاق المدينة بقيمة 10 جنيهات للرحلة الواحدة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، وفي إطار جهود المحافظة لضبط منظومة النقل الداخلي وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما شارك في الحملة محمود عبد العزيز مدير مواقف أولاد صقر، حيث تم المرور على عدد من المواقف والشوارع الرئيسية، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة.

وأكد رئيس المركز أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ لضبط المخالفات، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو مخالفة التعريفة المحددة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واشار الي أنه تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الشرقية على إحكام الرقابة على وسائل النقل داخل المدن والمراكز، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.