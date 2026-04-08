برلماني: نجاح التهدئة بين أمريكا وإيران يعكس قوة التأثير المصري في معادلة الأمن الإقليمي

قال النائب رزق شعبان، عضو مجلس النواب، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بفضل الجهود المصرية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، ويعكس بوضوح قوة التأثير المصري في إدارة التوازنات الإقليمية.

وأوضح رزق شعبان، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف منع تفجر الأزمات واحتواء بؤر التوتر قبل تصاعدها، وهو ما ظهر جليًا في هذا الملف الذي كان ينذر بتداعيات خطيرة.

وأضاف أن التحركات المصرية تستند إلى مصداقية كبيرة اكتسبتها عبر سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي المتوازن، وهو ما يجعلها محل ثقة مختلف الأطراف، وقادرة على لعب دور الوسيط المقبول من الجميع.

وأشار إلى أن استمرار التوتر بين واشنطن وطهران كان سيؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة اقتصاديًا وأمنيًا، وهو ما يجعل نجاح التهدئة إنجازًا مهمًا ليس فقط للأطراف المعنية، بل لكافة دول المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر حريصة على دعم الأشقاء في دول الخليج العربي، وأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

كما ثمّن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار، والسعي الدائم لتجنب الصراعات.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل عنصر توازن رئيسي في المنطقة، وستواصل جهودها الدبلوماسية للحفاظ على الأمن الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.