الخولي: الحرب الأمريكية الإيرانية أول حرب تتأثر فيها جميع دول العالم

أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ، أن البشرية كانت تنتظر أمس تطورات الأوضاع والحرب، واول حرب يتأثر فيها جميع دول العالم بتأثير غير عادي.

واضاف النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس السيسي بأن أي صراع في المنطقة سيتأثر به العالم أجمع تحقق على الأرض في الأزمة والحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، متابعا أن هذا الأمر في غاية الخطورة.

وتابع النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ، أن اريد أن أذكر كلمات سابقة قالها الرئيس السيسي عن أن مصر تعمل بشرف في زمن عز فيه الشرف، مستدركا أن الموقف المصري دائما قوي فيه شرف.