خلافات مع والدتها.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التشكك فى قيام مستقلى مركبة "توك توك"باختطاف فتاة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 5 الجارى ، وأمكن تحديد وضبط التوك توك "بدون لوحات معدنية" ومُستقليه "الظاهرين بالمقطع" (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ، عاملة وابنتها –– مقيمون بدائرة قسم شرطة اللبان) ، وبمواجهتهم قررت الأولى بوجود خلافات مالية بينها وبين ابنتها قامت على أثرها الأخيرة بترك المنزل فقامت بالاستعانة بباقى المضبوطين للبحث عنها ، وحال عثورهم عليها إبان سيرها بدائرة القسم قاموا باصطحابها مستقلين مركبة "التوك توك" لمحل سكنهما، وأثناء ذلك حدثت بينهم مُشادة كلامية داخل المركبة فقام أحد الأشخاص بتصوير المقطع ظناً منه بأن المذكورة مُختطفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.