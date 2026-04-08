نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع"
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
في الذكرى الـ 56.. محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محمد الطحاوي

وضع المهندس حازم الأشموني محافظ  الشرقية إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية، وذلك إحياء للذكرى الـ ٥٦ للمجـ زرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في صباح الثامن من أبريل عام ١٩٧٠ ، حين استهدفت طائراته مدرسة تضم أطفالًا أبرياء، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ، وأسفر الهجوم عن استشهاد ٣٠ طفلًا وإصابة ٥٠ آخرين بجروح وإصابات بالغة، إلى جانب تدمير المدرسة بالكامل، في مشهد جسّد قسوة العدوان وانعدام الضمير الإنساني، حيث اختلطت دماء التلاميذ بكتبهم وأدواتهم المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية أن دماء شهداء الطفولة كانت شرارة العبور وتحرير سيناء، مؤكداً أن تلك الذكرى ستظل حاضرة في وجدان الأمة، لافتاً إلى أن ما حدث سيبقى شاهدًا حيًا على بشاعة الجرائم التي استهدفت المدنيين العزّل، مؤكدًا أن دماء الشهداء لم ولن تذهب سدى، بل ستظل حافزًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص المحافظ على زيارة مدرسة شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي، حيث دوّن كلمة في سجل الزيارات عبّر خلالها "أنه شرف لأي مسئول أن يزور هذا المكان ليذكر العالم أجمع بما تم من عدوان غاشم على مواطنين أبرياء وأطفال في مقتبل العمر.

كما تفقد المحافظ متحف شهداء شهداء بحر البقر الإبتدائية والمقام بالمدرسة، والذي يضم مقتنيات أصلية من موقع الحادث، منها بقايا السبورات والمقاعد الدراسية، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من كراسات وملابس مدرسية ملطخة بآثار العدوان، محفوظة داخل فاترينات عرض مؤمّنة للحفاظ عليها.

وحرص  المحافظ  على تفقد الفصول المدرسية وأجرى حوارًا وديًا مع تلاميذ المرحلة الإبتدائية، أكد خلاله أن إحياء هذه الذكرى يهدف إلى غرس معاني التضحية والفداء، وترسيخ حب الوطن في نفوسهم، مؤكداً أن مصر ستظل قوية بأبنائها وقادرة على مواجهة التحديات.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة ورفع كفاءة مدرسة شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد صابر، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أوضح خلاله أن المدرسة مُقامة على مساحة ٢٥٨١ مترًا مربعًا، وتضم ٣ مبانٍ بإجمالي ٣٠ فصلًا، بتكلفة إجمالية بلغت ٨ ملايين و١٢٤ ألف جنيه، بهدف تحسين البيئة التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

 وفي ختام الزيارة، التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم، موجّهًا رئيس مركز ومدينة الحسينية باستقدام جليدر لتمهيد  الطرق المؤديه للقرية  تيسراً عليهم في الحركة والإنتقال.

شهدت الزيارة تقديم الطلاب فقرة للقرآن الكريم وفقرات فنية وأغاني وطنية وقصائد شعرية نالت إعجاب الحضور، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الناجين من الحادث، تأكيدًا على أن هذه الجريمة ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية.

فيما أعرب المحافظ عن سعادته لزيارته اليوم لقرية بحر البحر إحياء لذكرى شهدائنا الأبرار مشيداً بجهود الدولة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حظى بها مركز الحسينية في المرحلة الأولى لتطوير كافة القطاعات التنموية والخدمية والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

ومن داخل قاعة المتحف التقى محافظ الشرقية بعدد من الصحفيين والإعلاميين مؤكداً أن هذا المكان شرف لأي شخص وشاهدا ودليلاً على العدوان الغاشم الذي إستهدف مدنيين أبرياء في مشهد يُجسد أقصى درجات القسوة وانعدام الضمير الإنساني ونحن في ظل القيادة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي،  مصر قادرة على صد أي عدوان ومواصلة مسيرة  التنمية والبناء.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

تكريم رسمي لرئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر تقديرا لجهوده في إدارة أزمة الطقس الأخيرة

حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان.. صور

البترول: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61 %

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

