بتكلفة 22 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبنى رئاسة مركز ومدينة الحسينية الجديد

افتتح المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية مبنى رئاسة مركز ومدينة الحسينية الجديد، المُقام على مساحة 840 متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيهاً، والمُنفذ بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وتفقد محافظ الشرقية أقسام المبنى الجديد، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من اللواء محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان بالشرقية حول مكونات المبنى الذي يتكون من 5 طوابق تضم عدداً من الإدارات الحيوية، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الهمم؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بشكل حضاري وميسر.

ووجه المحافظ، رئيس مركز الحسينية، بضرورة التزام كل العاملين بحسن معاملة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات إليهم بكفاءة؛ لسرعة إنهاء مصالحهم مع ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد أن التقصير في أداء الواجبات الوظيفية؛ سيُقابل بإجراءات حاسمة، وأن من حق كل مواطن الحصول على خدمة حكومية لائقة ومتميزة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تحرص على تطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي؛ من خلال تطوير المنشآت الحكومية، ورفع قدرات العاملين بها؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة الحكومية، وتحقيق رضا المواطن.

وعلى هامش الافتتاح؛ التقى المحافظ عددا من المواطنين المترددين على مبنى رئاسة مركز ومدينة الحسينية الجديد لإنهاء مصالحهم، واستفسر عن أرائهم حول الخدمات المؤداة إليهم، موجهاً رئيس المركز بسرعة إنهاء طلباتهم.