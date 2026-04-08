في 24 ساعة.. أمن الشرقية يكشف لغز العثور على جثة طالبة بمدخل أحد منازل الزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في 24 ساعة من كشف غموض واقعة العثور على جثمان الطفلة "مريم ص" والتي تبلغ من العمر حوالي 14 عام طالبة بالصف الثاني الإعدادي مقيمة بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة المركز داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها "سلمى م." 17 عام طالبة وشقيقها" عبدالله " طالب بالصف الثالث الإعدادي حيث قاما باستدراج المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم خنقها وتركا الجثمان داخل المنزل بعد فشل محاولتهما التخلص منه لإخفاء معالم الجريمة.

كما تبين من التحريات الأولية ان الدافع من الجريمة هو سرقة هاتف المجني عليها المحمول وقرطها الذهبي وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الأحرار والتصريح بتشريحه لبيان السبب الدقيق للوفاة والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.