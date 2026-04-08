سقوط لصين سرقا مواطنا بالإكراه في العبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد "دراجة نارية" وبرفقته آخر بإستيقاف أحد الأشخاص وسرقته بالإكراه ولاذا بالفرار بالقليوبية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور من (عامل - مقيم بالجيزة) بتضرره من شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" لقيامهما بإستيقافه والإستيلاء منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.