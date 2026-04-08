أسواق المعادن ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين بعد هدنة الولايات المتحدة وإيرام

شهدت أسواق المعادن تعاملات قوية اليوم/الأربعاء/ وسط تفاعل المستثمرين بشكل ايجابي مع هدنة وقف أطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

والمعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والحديد حساسة للغاية للتغيرات في معنويات الأسواق لأنها مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي وتكاليف الطاقة.

وسجل النحاس في تعاملات اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار مؤقت وإعادة فتح مضيق هرمز ، ما خفف المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.1% ليصل إلى 12,693 دولار للطن ، بينما انخفض الألومنيوم إلى 3,466 دولار للطن، فيما سجلت بقية المعادن الأساسية مكاسب.

وفي المقابل، تراجعت عقود خام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.1% لتصل إلى 105.5 دولار للطن، وفق بيانات وكالة بلومبيرج..

وتم تداول الألومنيوم - وهو المعدن الأكثر تأثرا بمخاوف الإمدادات خلال الصراع في الشرق الأوسط ضمن نطاق ضيق.

وتراجعت أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية خلال ست سنوات، بينما قفزت الأسهم مع تحسن توقعات الطلب على المعادن بفعل توقف القتال.

وقالت جاوبين ، المحللة في شركة شيوهي لإدارة الأصول ، إن شهية المخاطرة تعافت ما أدى إلى زيادة المراكز الاستثمارية في المعادن الأساسية.

ومن منظور الإمدادات، فإن قدرة السفن على عبور مضيق هرمز تمثل عاملاً حاسما للألومنيوم إذ يستحوذ الشرق الأوسط على نحو عشر الإنتاج العالمي من المعدن، وقد تأثرت الشحنات بإغلاق شبه كامل للممر المالي إضافة إلى الضربات الإيرانية على منشأت شركة الومنيوم البحرين ، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم