أسواق المعادن ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين بعد هدنة الولايات المتحدة وإيرام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاوضات صعبة.. عبد المنعم سعيد: الأزمة الأمريكية الإيرانية مش سهلة والحل مؤقت
العودة للانتصارات.. غزل المحلة يحقق الفوز على الجونة في الدوري
البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي
نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسواق المعادن ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين بعد هدنة الولايات المتحدة وإيران

نحاس

شهدت أسواق المعادن تعاملات قوية اليوم/الأربعاء/ وسط تفاعل المستثمرين بشكل ايجابي مع هدنة وقف أطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

والمعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والحديد حساسة للغاية للتغيرات في معنويات الأسواق لأنها مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي وتكاليف الطاقة.

وسجل النحاس في تعاملات اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار مؤقت وإعادة فتح مضيق هرمز ، ما خفف المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.1% ليصل إلى 12,693 دولار للطن ، بينما انخفض الألومنيوم إلى 3,466 دولار للطن، فيما سجلت بقية المعادن الأساسية مكاسب.

وفي المقابل، تراجعت عقود خام الحديد في سنغافورة بنسبة 1.1% لتصل إلى 105.5 دولار للطن، وفق بيانات وكالة بلومبيرج..

وتم تداول الألومنيوم - وهو المعدن الأكثر تأثرا بمخاوف الإمدادات خلال الصراع في الشرق الأوسط ضمن نطاق ضيق.

وتراجعت أسعار النفط بأكبر وتيرة يومية خلال ست سنوات، بينما قفزت الأسهم مع تحسن توقعات الطلب على المعادن بفعل توقف القتال.

وقالت جاوبين ، المحللة في شركة شيوهي لإدارة الأصول ، إن شهية المخاطرة تعافت ما أدى إلى زيادة المراكز الاستثمارية في المعادن الأساسية.

ومن منظور الإمدادات، فإن قدرة السفن على عبور مضيق هرمز تمثل عاملاً حاسما للألومنيوم إذ يستحوذ الشرق الأوسط على نحو عشر الإنتاج العالمي من المعدن، وقد تأثرت الشحنات بإغلاق شبه كامل للممر المالي إضافة إلى الضربات الإيرانية على منشأت شركة الومنيوم البحرين ، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

د. عمرو الورداني

«دينية النواب»: القيم ليست شعارات بل نظام يحكم الحياة

مكافأة نهاية الخدمة

هل مكافأة نهاية الخدمة تدخل ضمن التركة؟.. أمين الفتوى يجيب

جانب من القافلة الدعوية

أمين مجمع البحوث يشهد انطلاق قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً إلى شلاتين ومدن البحر الأحمر

بالصور

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

فيديو

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد