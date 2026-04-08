"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"

وفاء نور الدين

تشهد شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية تحركات مكثفة لضبط منظومة استهلاك الطاقة داخل مواقع العمل، في إطار خطة شاملة تستهدف ترشيد الكهرباء ورفع كفاءة الاستخدام، وذلك عبر حملات تفتيشية مفاجئة تركز بشكل أساسي على منع استخدام الغلايات الكهربائية (الكاتيل) والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع داخل المكاتب.

ففي هذا السياق، كثّف قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة المحطات المائية جهوده، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة، حيث تم إطلاق حملات تفتيش مفاجئة على مختلف الإدارات، لمتابعة الالتزام بعدم استخدام الغلايات الكهربائية داخل بيئة العمل.

وأكدت قيادات القطاع أن هذه الأجهزة تمثل عبئًا إضافيًا على الشبكة الكهربائية، فضلًا عن مخاطرها المحتملة على السلامة المهنية، مشيرين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تتضمن تحرير محاضر إدارية وإحالتهم للتحقيق.

وفي السياق ذاته، واصلت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حملاتها التفتيشية داخل مقارها المختلفة، بمشاركة لجان من قطاعات الأمن والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني والخدمات الإدارية. وأسفرت هذه الجولات عن ضبط ومصادرة عدد من الأجهزة الكهربائية غير المصرح بها، وعلى رأسها الغلايات والسخانات، مع توجيه إنذارات مشددة للعاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات، وعدم تكرار المخالفات، إلى جانب التأكيد على ترشيد استهلاك الإضاءة والتوسع في استخدام الضوء الطبيعي داخل أماكن العمل.

كما نفذت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حملات تفتيش مفاجئة استهدفت عددًا من مواقعها الحيوية، شملت مباني الإيرادات والشبكات في مناطق متعددة، حيث تم رصد مخالفات تتعلق باستخدام أجهزة كهربائية عالية الاستهلاك. وعلى الفور، تم التحفظ على تلك الأجهزة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات ترشيد الطاقة.

وتأتي هذه التحركات في ضوء توجيهات الحكومة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترشيد استهلاك الكهرباء في جميع الجهات الحكومية، تضمن خفض استهلاك الطاقة داخل المباني الإدارية، والالتزام بإجراءات محددة، من بينها تقليل الإضاءة غير الضرورية، وضبط تشغيل أجهزة التكييف، ومنع استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك في غير الأغراض الأساسية. ويهدف القرار إلى تقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة في أوقات الذروة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وتؤكد شركات الكهرباء أن استمرار هذه الحملات يأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل، ودعم توجه الدولة نحو ترشيد الطاقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد، وضمان استدامة تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

شبح الإيقاف الطويل يطارد الشناوي بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| إيه الحكاية؟

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

السلمون
السلمون
السلمون

في الذكرى الـ 56.. محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد