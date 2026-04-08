عقوبات صارمة للمخالفين.. تشكيل لجان لضبط مواقف السرفيس بالقليوبية

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجان ضبط مشتركة بين مشروع سيارات الأجرة السرفيس ومرور القليوبية؛ لمواجهة المواقف العشوائية، على أن يتم ضبط السيارات المخالفة وإيقاف خط سيرها لمدة شهر، وحال تكرار المخالفة؛ تصل العقوبة إلى إيقاف 3 شهور، مع دفع الغرامات المحددة من مشروع المواقف.



وأكد محافظ القليوبية، أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمل المواقف، والعمل على تحصيل حقوق الدولة من التزام السائقين بالعمل داخل منظومة المواقف العمومية، ومنع التلاعب بخطوط السير، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة لمواجهة الزحام وخاصة في أوقات الذروة وحل مشكلة المواطنين في التنقل والقضاء علي الزحام والعشوائية.

التواجد الميداني المستمر

وأضاف محافظ القليوبية، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، أن اللجان تهدف إلى التواجد الميداني المستمر والتعاون المشترك للقضاء على أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري في شوارع المحافظة.

وشدد على أن الحملات تهدف إلى إعادة حق المواطن في السير الآمن وفرض هيبة القانون، مؤكدا أن اللجان ستعمل على الحد من ظاهرة المواقف العشوائية "لأن الوضع غير مقبول بالمرة".

وطالب بوضع حلول لإرساء الانضباط المروري، والحد من المواقف العشوائية والتعديات على الطرق.

وناشد محافظ القليوبية، سائقي الأجرة، بالالتزام بالأماكن التي تم تخصيصها لانتظار السيارات داخل المواقف العمومية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنظيم حركة سيارات الأجرة، وتخفيف الزحام في الشوارع.

كما أكد استمرار الحملات وتطبيق القانون على المخالفين؛ لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.