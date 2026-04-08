ضبط 5 أطنان ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

شنّت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بقيادة الدكتور هانى شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث تموين القليوبية، وذلك فى إطار استعدادات المديرية بالقليوبية لاستقبال أعياد شم النسيم وأعياد المسيحيين، بالتنسيق مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور أيمن الشعراوى والدكتور محمد رفعت، وذلك بتوجيهات من الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعمل حملات مكثفة ومستمرة فى جميع أنحاء المحافظة لتنقية الأسواق من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

التحفظ على المضبوطات

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ الأسماك واللحوم والدواجن، وتم ضبط لحوم ودهون ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 5 أطنان ونصف فى الخانكة، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار

وشدد محافظ القليوبية على مديرية الطب البيطري بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق من أجل صحة وسلامة المواطنين وغذائهم.