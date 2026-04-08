محافظ القليوبية : رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

شدد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية خلال رئاسته اليوم المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة علي رفع حالة الطوارئ وإنهاء كافة استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم بخطط مكثفة تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والصحة العامة.

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

أكد محافظ القليوبية خلال المجلس علي رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات حيث تعتبر المساحات الخضراء الوجهة الأولى للمصريين في هذا اليوم، مع التركيز على النظافة وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، وتوفير صناديق إضافية للمخلفات والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة داخل المتنزهات وبالقرب من الشواطئ.



أضاف محافظ القليوبية أنه نظراً لارتباط شم النسيم بتناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة)، يجب تشديد الرقابة عبر الحملات التفتيشية و خروج لجان مشتركة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للتفتيش على المحلات والأسواق مع فحص المنتجات والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والمدخنة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أي كميات غير مطابقة للمواصفات.

ووجه محافظ القليوبية بأعلات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى من خلال خطة الانتشار السريع و توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والحدائق العامة والطرق السريعة وتجهيز المستشفيات و رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير كافة الأمصال واللقاحات (خاصة مصل التسمم الممباري) و التأكد من توافر مخزون كافٍ من فصائل الدم المختلفة.



وشدد محافظ القليوبية علي السيولة المرورية والأمن والتواجد الميداني مع تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع الرئيسية والميادين لمنع التكدس، خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من النيل وتأمين التجمعات من خلال انتشار الدوريات الأمنية ورجال الشرطة لتأمين المواطنين في أماكن التنزه وضمان استقرار الأوضاع.



وأكد محافظ القليوبية علي ضرورة تكثيف تواجد فرق الإنقاذ واللانشات النهرية لمراقبة المراكب النيلية والتأكد من حمولتها القانونية وتوفير المنقذين وخدمات الإسعاف الأولية والتأكد من سلامه المراكب النيلية.



وأهاب محافظ القليوبية بالمواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، واتباع إرشادات السلامة عند شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة لضمان قضاء عطلة سعيدة وآمنة.