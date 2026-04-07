محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابة أطباء الأسنان لبحث دعم المنظومة الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، وفداً من نقابة أطباء الأسنان بالمحافظة، برئاسة الدكتور أحمد شوقي نقيب أطباء أسنان القليوبية، وذلك في إطار اللقاءات التعارفية التي يعقدها مع النقابات المهنية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي، بحضور الدكتور تامر الضعيف الأمين العام للنقابة، والدكتور صالح أحمد عزت أمين الصندوق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن النقابات المهنية تمثل شريكاً أساسياً في جهود التنمية، مشدداً على حرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة مع مختلف النقابات للاستماع إلى مطالب أعضائها، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للأطباء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


من جانبه، استعرض الدكتور أحمد شوقي أبرز إنجازات النقابة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الانتهاء من المقر الجديد، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون العلمي مع جامعات كبرى، من بينها جامعة بنها الأهلية، وجامعة طنطا، والقصر العيني، وذلك لتنظيم أيام علمية ودورات تدريبية تواكب أحدث التطورات في مجال طب الأسنان، لخدمة أكثر من 4500 طبيب مسجلين بالنقابة على مستوى المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من التحديات التي تواجه أطباء الأسنان، من بينها ارتفاع رسوم الحماية المدنية المطلوبة لتراخيص العيادات الجديدة، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من بعض مجالس المدن تحت بند "المرافق"، حيث طالب وفد النقابة بمراعاة البعد الاقتصادي لشباب الأطباء، مع الالتزام بكافة اشتراطات السلامة.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ بسرعة دراسة تلك الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً أهمية وضع آليات واضحة وعادلة لتحديد الرسوم دون مغالاة، وبما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ودعم الأطباء، خاصة في بداية مسيرتهم المهنية.

كما أكد المحافظ دعمه الكامل للمنظومة الصحية وكافة الكوادر الطبية، مشيراً إلى أهمية دور أطباء الأسنان في تقديم خدمات علاجية متميزة، لاسيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على أداء رسالتهم الإنسانية على الوجه الأمثل.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد النقابة عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على الاستماع لمشكلاتهم، مشيدين بجهود المحافظة في دعم القطاع الصحي، والتعاون المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء القليوبية.

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت
4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!
هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية!

