الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى المستشار آية الجزار نائب هيئة قضايا الدولة

تنعى الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، المغفور لها بإذن الله المستشار الدكتورة آية محمد بهجت مصطفى الجزار، نائب هيئة قضايا الدولة، وإحدى خريجات الأكاديمية المتميزات من برنامج قضايا الدولة (دفعة 2013)، والتي وافتها المنية تاركةً سيرة مهنية وعلمية عطرة.

وتتقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بجميع قياداتها وعامليها، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وذويها، وزملائها من رجال القضاء المصري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.