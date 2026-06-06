هنكمل بعض..مبادرة جديدة لنشر ثقافة الطاقة المتجددة والترشيد بقنا



نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا، بالتعاون مع جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، احتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة العالمي بمحافظة قنا، وذلك بمقر قاعة جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بنقابة التجاريين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشباب.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والكيميائية أسماء مصطفى، مدير التوعية بالإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وحاضر فيها الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة، وأدارت فعالياتها عفاف رجائي، مدير جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب.

واستهدفت الاحتفالية مشاركة الشباب من الجنسين، حيث تضمنت ندوة توعوية حول التغيرات المناخية وآثارها على مصر ودور الشباب في مواجهتها، إلى جانب عرض مسرحي ومعرض فني لعدد من الأعمال التوعوية المنفذة ضمن مشروع "من المهارة للربح".

وأكد الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، أهمية الاحتفاء بيوم البيئة العالمي باعتباره منصة دولية للتوعية بالقضايا البيئية، للتوعية بأهمية المعرفة بالقضايا البيئية وتغير المناخ، وما يستجد من تطورات يجب أن يكون الجميع على دراية بها، مشيراً إلى أن شعار هذا العام "العمل المناخي"، ودور الشباب فى دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية من خلال نشر الوعي البيئي وترشيد الاستهلاك وتبني السلوكيات الصديقة للبيئة.

فيما تناول الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة، المفاهيم البيئية الأساسية وأسباب المشكلات البيئية، موضحاً مفهوم المناخ والتغيرات المناخية وآثارها على البيئة والاقتصاد والمجتمع. كما استعرض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة القائمة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، إلى جانب إجراءات التكيف مثل استنباط سلالات زراعية قادرة على مواجهة التحديات المناخية والإدارة الرشيدة للموارد المائية.

وخلال الاحتفالية أعلن رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة، تدشين وإطلاق حملة "بالشراكة هنكمل بعض"، والتي تستمر طوال فصل الصيف بالتعاون مع الجمعية والاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي بالطاقة المتجددة و فوائدها و ترشيد الاستهلاك، والتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة التدوير، ودعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر الدوار.

كما استعرضت الدكتورة هدى السعدي، مقررة المجلس القومي للمرأة بقنا، جهود الدولة في دعم المبادرات الشبابية والبيئية، مؤكدة أهمية ترشيد الاستهلاك ودور المرأة والشباب في المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتحويل الأفكار البيئية المبتكرة إلى مشروعات تنموية مستدامة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية، عرضاً مسرحياً بعنوان "افصل يا كريم " قدمه فريق المسرح بجمعية أنا مصري، تناول بأسلوب توعوي أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية.

وفي ختام الاحتفالية قدم فريق من شباب مشروع "من المهارة للربح" معرضاً للصور والرسومات التوعوية، التى تتضمن رسائل حول الحفاظ على البيئة، وترشيد الاستهلاك، والحد من المخلفات البلاستيكية، وزراعة المسطحات الخضراء، وإعادة التدوير، بما يسهم في نشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع.

