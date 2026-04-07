الصين : قلقون من استمرار الوضع المتدهور في الشرق الأوسط

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن قلق بكين من استمرار الوضع المتدهور في الشرق الأوسط حيث يتصاعد الصراع العسكري، مما يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، ويُثير قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي.

وأضاف في تغريدة على منصة توتير (إكس) أن الصين تبذل جهوداً حثيثة للمساهمة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع.



وأشار إلى أن الأولوية القصوى تتمثل في الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والتفاوض، بهدف حلّ القضايا بشكل جذري واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج.