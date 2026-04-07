محافظ القليوبية يبحث مشكلات بنها وكفر شكر وطوخ وقها في لقاء جماهيري

يعقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.



ومن المقرر أن يناقش اللقاء مشكلات وطلبات أهالي مراكز ومدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بقرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، للوقوف على جودة مياه الشرب والخدمات المقدمة للأهالي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه مرصفا (حديد ومنجنيز)، والتي تعمل حاليا بطاقة 50 لتر/ثانية وتعتمد على بئر عميق بعمق 260 متر، حيث اطلع على آلية معالجة الحديد والمنجنيز وفقًا للنسب القياسية التي تصل إلى 0.2 ملجم/لتر.