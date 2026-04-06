مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

يتعرض الكثيرون لتسرّب البول من فترة لأخرى وبكميات بسيطة والبعض الآخر قد تفلت منه كميات من بسيطة إلى متوسطة من البول بوتيرة أكثر تكرارًا.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سلس البول حسب نوعه:

سلس البول الإجهادي: وفيه يتسرّب البول عندما تضغط على مثانتك من خلال السعال أو العطس أو الضحك أو ممارسة الرياضة أو رفع شيء ثقيل.

سلس البول الإلحاحي: وهو الشعور بحاجة مفاجئة وقوية للتبوّل يتبعها نزول البول لا إراديًا وقد تكون هناك حاجة للتبوّل بشكل أكثر تكرارًا، بما في ذلك ساعات الليل وقد يكون سلس البول الإلحاحي ناتجًا عن حالة بسيطة مثل التهاب، أو حالة أكثر خطورة كاضطراب عصبي أو داء السكري.

سلس البول الفيضي: وهو الشعور بتساقط قطرات بول متكررة أو مستمرة بسبب عدم إفراع المثانة بالكامل.

سلس البول الوظيفي: ويحدث نتيجة إعاقة بدنية أو عقلية تمنعك من القدرة على الذهاب إلى المرحاض في الوقت المناسب. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد إلى عدم القدرة على فك أزرار البنطال بالسرعة الكافية.

سلس البول المختلط: وهو الشعور بواحد أو أكثر من أنواع سلس البول، ويشير هذا النوع في الأغلب إلى مزيج من سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

قد تشعر بعدم الارتياح عند مناقشة مرض السلس مع طبيبك، ولكن في حالة تكرار السلس أو تأثيره على جودة حياتك، فمن المهم التماس المشورة الطبية لأن سلس البول قد:

يُسبب تقييد أنشطتك اليومية والحد من تفاعلاتك الاجتماعية

يؤثر سلبيًّا على جودة حياتك

يزيد مخاطر السقوط لدى كبار السن نتيجة للاندفاع في دخول المرحاض

يُشير إلى وجود حالة كامنة أكثر خطورة