أستاذة بجامعة بنها تعيد إحياء الآثار المصرية بتقنية الذكاء الاصطناعي فى معرض عالمي بإيطاليا

قدمت الدكتورة سارة عبد ربه أستاذ تاريخ الفن بجامعة بنها والزائرة الان بجامعة كاتانيا بإيطاليا تجربة بصرية غير مسبوقة من خلال معرض فنى مبتكر أعادت من خلاله إحياء قطع أثرية ونحتية من الحضارة المصرية القديمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نجحت من خلاله في خطف أنظار الأوساط الأكاديمية والثقافية في "صقلية" .



وقالت الدكتورة سارة عبد ربه ان المعرض يهدف الى استخدام البرمجيات الحديثة لتوثيق وحفظ التفاصيل الدقيقة للتراث المصري ومد جسور التواصل بين الماضي العريق والمستقبل الرقمي وتقديم الفن المصري برؤية معاصرة تخاطب الجمهور الغربي بلغة العصر.

شهد المعرض، حضورا كثيفا من مختلف أنحاء العالم، من الأكاديميين والخبراء وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الثقافية في إيطاليا، مما يؤكد على القوة الناعمة المصرية وقدرة المبدعين المصريين على قيادة المشهد الثقافي العالمي باستخدام أدوات "الثورة الصناعية الرابعة".

يشارالى أن الدكتورة سارة عبد ربه احد أبرز اساتذة الفن بجامعة بنها واحدى الكفاءات المصرية الشابة في مجال تأريخ الفن، وتعمل من خلال أبحاثها ومعارضها الدولية على تطوير آليات رقمية مبتكرة لحماية الآثار المصرية من الاندثار وتقديمها للعالم بصورة عصرية.

وحصدت الدكتورة سارة عبدربه تكريمين دوليين في إيطاليا فى أقل من خمس سنوات، اعترافًا بدورها الريادي في الفنون وبناء جسور ثقافية مستدامة بين الشعوب والثقافات .