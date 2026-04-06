فولفو تكشف الستار عن سيارتها الكهربائية EX30 الجديدة.. صور

تواصل شركة فولفو السويدية عملاق صناعة السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن قدمت نسختها الكهربائية الجديدة EX30، والتي تنطلق ضمن إصدارات الفئة الرياضية.

أداء فولفو EX30

زودت السيارة فولفو EX30 بأكثر من خيار لمنظومة الطاقة، حيث تتوفر ببطارية بسعة 69 كيلووات في الساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 476 كيلومترًا، ما يجعلها مناسبة للرحلات الأطول نسبيًا.

كما تقدم نسخة أخرى مزودة ببطارية أصغر بسعة 51 كيلووات في الساعة، وتوفر مدى يصل إلى 339 كيلومترًا، لتلائم الاستخدامات اليومية والتنقل داخل المدن.

وتعتمد السيارة فولفو EX30 في تلك النسخ على محرك كهربائي بقوة 110 كيلووات، ما يعادل 150 حصانًا، وهو ما يوفر أداءً متوازنًا يتماشى مع طبيعة السيارة، وبالطبع تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات كهربائي الأداء.

تصميم فولفو EX30

يحمل الشكل الخارجي للسيارة ملامح حديثة تتماشى مع لغة التصميم الخاصة بالسيارات الكهربائية، حيث جاءت المقدمة مغلقة بلمسة سوداء لامعة بدلًا من الشبكات التقليدية، وهو توجه شائع في هذه الفئة.

كما تبرز المصابيح الأمامية بتقنية LED مع تصميم داخلي يمنح السيارة طابعًا حادًا، وتأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية ذات تصميم خماسي باللون الأسود.

وتعتمد EX30 على تصميم بـ 4 أبواب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تلبي الاحتياجات الأساسية، كما تم تزويد السيارة بقضبان على السقف لإمكانية تثبيت حوامل الأمتعة، وهو ما أظهرته بعض الصور ذات شبكات التعليق، وتأتي المرايا الجانبية بتحكم كهربائي مع إشارات ضوئية مدمجة.

فولفو EX30 وأنظمة المساعدة

تضم السيارة فولفو EX30 مجموعة من التقنيات التي تدعم السائق أثناء القيادة، حيث زودت بحساسات للمحيط تساعد في رصد الحركة، إلى جانب كاميرا متابعة تسهم في تسهيل عملية الركن، إلى جانب باقة من تقنيات الرفاهية والتحكم وأدوات الحماية.