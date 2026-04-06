هيونداي تقدم سيارة Exter الجديدة.. بتصميم رياضي

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات، عن سيارتها Exter الجديدة، والتي تجمع بين الطابع الرياضي والمظهر الحديث، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم هيونداي Exter

يبلغ طول السيارة هيونداي Exter نحو 3.83 متر، مع عرض يصل إلى 1.72 متر وارتفاع يقارب 1.64 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.45 متر، ويظهر الطابع العصري في تفاصيل التصميم الخارجي، من خلال واجهة أمامية بارزة تضم شبكة كبيرة باللون الأسود مع فتحات متعددة، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED بتصميم حاد، كما زودت السيارة بعجلات قياس 15 بوصة.

محرك وأداء هيونداي Exter

تأتي هيونداي Exter بمحرك سعة 1.2 لتر من أربع أسطوانات، بقوة 83 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 114 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مكون من خمس سرعات، إلى جانب محرك أخر يستطيع ضخ 69 حصانا وعزم دوران 95 نيوتن متر، ولكن بتقنية CNG.

مقصورة وتجهيزات هيونداي Exter

تقدم Exter مجموعة من التجهيزات حيث زودت بشاشة عرض تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة مخصصة لعرض البيانات أمام السائق، كما تتضمن المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام شحن لاسلكي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وبنظام صوتي ترفيهي.

حرصت هيونداي على دعم السيارة بمجموعة من عناصر السلامة، حيث تضم السيارة أنظمة مساعدة للسائق تشمل حساسات ركن وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية الأساسية، ابرزها مستشعرات الركن، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف.