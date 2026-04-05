من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر.. بالأسعار

صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء كانت من ناحية بلد المنشأ، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الإصدارات العائلية ذات المساحة الرحبة والتي تحظى بإهتمام كبير.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث الاسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر.

ام جى جي 50 بلس

زودت ام جى جي 50 بلس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر 1,289,990 جنيه.

شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 فنيًا على محرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,120,000 و 1,220,000 جنيه.

كيا اى فى 9

زودت كيا اى فى 9 بمحرك كهربائي بقوة 380 حصانًا، ومدى يقدر بحوالي 500 كم، ويبدأ سعر السيارة من 3,700,000 إلى 3,800,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

تأتي السيارة جيتور اكس 90 بلس بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما يبلغ سعر السيارة نحو 1,530,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر

تعتمد ميتسوبيشي اكسباندر على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,300,000 و 1,475,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أحدث أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 في مصر

