مواصفات شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026 | صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026، وتنتمي تيجو 7 برو ماكس لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة .

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 بها ، مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مقاعد كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور سيترنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

محرك شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سو ق السيارات المصري بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سو ق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .