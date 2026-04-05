عملاق الـ SUV.. ماذا تقدم دونج فينج ام هيرو 1؟

تُعد دونج فينج إم هيرو 1 واحدة من أحدث السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات في فئة الـSUV المقدمة عالميًا، حيث تجمع بين قوة المحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الحديثة، إلى جانب التصميم الخارجي العملاق صاحب المظهر العصري.

أبعاد دونج فينج ام هيرو 1

يبلغ طول دونج فينج ام هيرو نحو 14,987 مم، بينما يبلغ عرض السيارة 2,080 مم، وبارتفاع 1,935 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,950 مم، كما يأتي وزنها بدون ركاب 3,410 كجم، مزودة بمصابيح أمامية وخلفية LED، وعجلات أمامية وخلفية قياس 20 بوصة.

أداء ومحرك دونج فينج ام هيرو 1

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية 1088 حصانًا وعزم دوران 1400 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي 4WD. ويرتبطان بناقل حركة أوتوماتيكي من سرعتين، ما يسمح بتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية.

بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كم/س، كما تعتمد على بطارية بسعة 142.75 كيلوواط ساعة تمنح مدى قيادة يصل إلى 450 كم، مع شحن سريع DC من 30% إلى 80% في 47 دقيقة.

تجهيزات دونج فينج ام هيرو 1

تأتي دونج فينج إم هيرو 1 بمجموعة من أنظمة الأمان، حيث تشمل مكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ونظام التحكم بالثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعد صعود ونزول المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومساعد الازدحام المروري، كما تتوفر بكاميرات خارجية وسائد هوائية متعددة.

وتوفر مقاعد دونج فينج ام هيرو 1 بقدرات كهربائية بخائص التدفئة والتبريد والتدليك، مع شاحن لاسلكي للهاتف، كما تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي من Dynaudio مكون من 16 سماعة، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وعجلة قيادة متعددة الوظائف.