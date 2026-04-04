كل ما تريد معرفته عن مكلارين 750 S Spider الخارقة

تُصنف مكلارين 750S سبايدر ضمن فئة السيارات الخارقة المكشوفة، حيث تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات مزدوج التيربو مع هيكل رياضي، ما ينعكس على أرقام الأداء والتسارع، إلى جانب تقدم مزيجًا واضحًا بين القوة والتحكم.

تصميم مكلارين 750 S Spider

ترتكز مكلارين 750 S Spider على قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,569 مم، مع عرض يصل إلى 1,930 مم، وارتفاع منخفض عند 1,196 مم، وتزن نحو 1,438 كجم بدون ركاب، وتأتي مزودة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما تعتمد على عجلات أمامية بقياس 19 بوصة وخلفية 20 بوصة.

محرك مكلارين 750 S Spider

تعتمد مكلارين 750S سبايدر على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من ثماني أسطوانات بسعة 4.0 لتر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع خلفي، وتبلغ القوة الناتجة 740 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر.

تسارع وأداء مكلارين 750 S Spider

تظهر قدرات السيارة بوضوح من خلال أرقام التسارع والسرعة، حيث تنطلق من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 332 كم في الساعة، مع معدلات استهلاك وقود تبلغ 9.1 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 72 لتر.

تجهيزات مكلارين 750 S Spider

تضم مكلارين 750S سبايدر مجموعة من الأنظمة التي تدعم تجربة القيادة، حيث تتوفر خاصية تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية، وتعتمد على نظام مكابح عالي الأداء يتماشى مع قدراتها.

وتأتي مكلارين 750 S Spider بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي، مع نظام صوتي من Bowers & Wilkins مكون من 12 سماعة، كما تضم شاشة عدادات رقمية، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومقاعد رياضية.